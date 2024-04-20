Синоптик Позднякова спрогнозировала прохладные выходные в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве на выходных.

По словам синоптика, ночь в Москве сегодня была холодной из-за того, что регион находится в тыловой части циклона.

«Сегодня дневная температура в Москве будет в пределах где-то +11...+12 °С, по области +10...+12 °С. И сохранится ещё довольно плотный ветер. Завтра ночная температура практически такая же. Единственное, что мы ноль не ожидаем. Значит, минимальная в Москве +3...+5 °С, по области от +2 до +5 °С. Дневная температура будет в пределах также +13...+14 °С, не выше этого», — отмечает она.

Также, по словам Поздняковой, в ночь на воскресенье будет переменная облачность, днём облачно с прояснениями.

«Местами не исключены небольшие дожди, не более там 2 мм за 12 часов. То есть температура воздуха в выходные будет чуть ниже климатической нормы. И нам, конечно, хотелось более тёплой погоды, но вот природа распорядилась так», — заключила собеседница RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.