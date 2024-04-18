Синоптик Шувалов предупредил о порывах ветра свыше 15 м/с в пятницу в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.

По словам специалиста, в ближайшее время Москву ожидает «визит южного гостя».

«Правда, в Москве он проявит себя только дождём, который начнётся сегодня в середине дня, усилится к полуночи и закончится завтра в первой половине дня. И температура в течение пятничного дня немножко подпрыгнет вверх, полагаю, до +15 °С. Плюс к этому циклон принесёт довольно резкий, порывистый ветер с порывами свыше 15 м/с. Так что нужно быть немножко настороже по этому поводу», — предупредил Шувалов.

В выходные, по его прогнозу, осадков не ожидается.

Также синоптик предупредил о «достаточно интенсивном» росте атмосферного давления.

«И температура, конечно, станет заметно прохладнее. Днём +10...+12 °С, потому что всё-таки уже и солнце будет, и суточный ход будет заметен. А ночная температура в Москве +2...+4 °С, по области может в отдельных местах опускаться и до 0 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупредил о похолодании ночью в выходные дни в Москве.