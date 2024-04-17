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Синоптик Цыганков предупредил о похолодании ночью в выходные дни в Москве

Синоптик Цыганков: ночью в выходные дни в Москве 0...+5 °С

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик Цыганков предупредил о похолодании ночью в выходные дни в Москве
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Специалист отметил, что на Центральный федеральный округ выходит балканский циклон.

«В Москве в пятницу сильный дождь и ветер 20 м/с. Ну и дальше по московской зоне у нас холод с Петербурга придёт. С пятницы на субботу и с субботы на воскресенье ночью 0...+5 °С, а днём +9...+14 °С. В целом около нормы температуры», — рассказал Цыганков.

Он также добавил, что со стороны Мурманска и Архангельска на Ленинградскую область выходит холод.

«Похолодание зацепит в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскою и Псковскую области. Сильные осадки: дождь, снег и мокрый снег. Ветер порывистый до 20 м/с в Ленинградской области», — предупредил синоптик.

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