Синоптик Ильин: потепление в Подмосковье будет недолгим

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Московской области. По его словам, потепление будет недолгим, и уже с четверга температура воздуха начнёт снижаться.

«Где-то будут небольшие заморозки, в основном на севере и северо-западе Московской области... Не исключено, что будет не просто дождь, а дождь с мокрым снегом. Особенно такая вероятность велика в ночь с пятницы на субботу», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в южных регионах, наоборот, ожидается по-настоящему летняя температура на протяжении почти всей недели — до +25...+30 °С, без существенных осадков.

«К выходным ожидается прохождение холодного фронта и усиление ветра до 18—23 м/с. Не исключены грозовые ливни», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Александр Ильин спрогнозировал дождливую погоду в Москве.