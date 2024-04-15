Синоптик Ильин: на неделе может выпасть месячная норма осадков в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал дождливую погоду в Москве.

По словам синоптика, погода на неделе в Москве и области будет умеренно тёплой.

«Несмотря на то что будут дожди и на этой неделе может выпасть почти целая норма месяца. В апреле норма — 37 мм, так что это от 25 до 30 мм осадков на этой неделе с учётом тех, что прошли ночью», — отмечает Ильин.

Он также добавил, что сильной жары не будет.

«Где-то в среднем от +9 до +14 °С. Сегодня, например, в Москве всего лишь +9...+11 °С, в четверг тоже где-то около +10...+11 °С. Несколько теплее будет во вторник и среду — +12...+14 °С. Похолодание придёт, скорее всего, в пятницу, там максимальная температура понизится до +8...+13 °С. В воскресенье +11...+16 °С», — рассказал он.

Ранее синоптик отмечал, что в столице в понедельник ожидаются порывы ветра до 20 м/с.