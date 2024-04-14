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Синоптик Ильин: ветер в Москве в понедельник будет разгоняться до 15—20 м/с

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Полина Полетаева
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Ильин: ветер в Москве в понедельник будет разгоняться до 15—20 м/с
  • РИА Новости

По словам специалиста, сегодня вечером на погоде в московском регионе начнёт сказываться влияние циклона.

«Ночью в понедельник влияние сохранится. Большую часть дня под влиянием циклона ожидается облачная и дождливая погода и очень ветреная. Ветер будет в порывах до 15—20 м/с разгоняться. И основное внимание, скорее всего, надо уделять именно ветру в дневные часы, потому что основной дождь пройдет предстоящей ночью. Выпадет где-то около 5—8 мм осадков. А днём дождь несущественный», — рассказал Ильин.

Он добавил, что со среды погода наладится, циклон уйдёт и Московская область попадёт в промежуточный гребень.

«Ветер во вторник несколько ослабнет, где-то до 7—12 м/с. В среду ветер будет слабый. Кратковременный дождь по области, но в Москве, скорее всего, без существенных осадков обойдется. Что касается температуры, то завтра в Москве ожидается +9...+11 °С. Это максимальное значение температуры. Во вторник немного теплее, до +12...+14 °С... Со среды до пятницы +11...+17 °С в Москве и Московской области. И небольшие дожди местами в течение всей недели», — заключил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве.

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