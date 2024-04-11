Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

«Сегодня ещё тепло, +19...+20 °С. Дальше на нас будет действовать более холодная воздушная масса», — рассказал он.

По его словам, погода будет облачная, с прояснениями, с небольшим дождём.

«Ночные температуры составят +5...+7 °С, а дневные — +14...+16 °С. В понедельник — +9...+14 °С, к среде — +12...+17 °С. Во вторник без осадков, в остальные дни больше пасмурно, чем солнечно», — отметил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что погода в столице опережает календарь.