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Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.
Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня ещё тепло, +19...+20 °С. Дальше на нас будет действовать более холодная воздушная масса», — рассказал он.

По его словам, погода будет облачная, с прояснениями, с небольшим дождём.

«Ночные температуры составят +5...+7 °С, а дневные — +14...+16 °С. В понедельник — +9...+14 °С, к среде — +12...+17 °С. Во вторник без осадков, в остальные дни больше пасмурно, чем солнечно», — отметил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что погода в столице опережает календарь.

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