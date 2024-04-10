Синоптик Шувалов : погода в Москве опережает календарь

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов выразил мнение, что погода в столице опережает календарь.

«До конца этой недели, а это тот период, по которому можно строить достаточно хорошо оправдывающиеся прогнозы, у нас дожди ожидаются, у нас произойдёт снижение температуры», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, в четверг, 11 апреля, температура составит +16...+18 °С, потом — +12...+14 °С.

В пятницу и субботу ожидаются кратковременные дожди.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова высказалась о тумане в столице.