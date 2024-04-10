Синоптик Позднякова прокомментировала утренний туман в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова высказалась об утреннем тумане в столице.

«За счёт чего у нас сформировался туман? За счёт того, что у нас прошли дожди, как говорится, почва была насыщена влагой. В начале происходило испарение этой влаги, а потом, когда к утру температура понизилась, то есть достигла уровня конденсата, произошла конденсация. Поэтому это туман такого смешанного типа», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, в ближайшие дни прогнозируется более облачная погода с осадками, ночью станет прохладнее. В частности, в ночь на субботу, 13 апреля, температура воздуха составит +5...+7 °С, днём до +15 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе побит очередной температурный рекорд.