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В Петербурге побит температурный рекорд 2008 года

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе побит очередной температурный рекорд.
В Петербурге побит температурный рекорд 2008 года
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом информирует neva.today со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Колесова, 8 апреля солнце в городе светило 10,5 часа, благодаря чему среднесуточная температура в городе стала самой высокой для этой даты за всю историю наблюдений. Так, в этот день в городе было +10,7 °С.

До этого самыми тёплыми сутками было 8 апреля 2008 года со среднесуточной температурой +10,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в средней полосе России ожидается новая волна тепла.

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