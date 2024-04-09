В Петербурге побит температурный рекорд 2008 года

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе побит очередной температурный рекорд.

Об этом информирует neva.today со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Колесова, 8 апреля солнце в городе светило 10,5 часа, благодаря чему среднесуточная температура в городе стала самой высокой для этой даты за всю историю наблюдений. Так, в этот день в городе было +10,7 °С.

До этого самыми тёплыми сутками было 8 апреля 2008 года со среднесуточной температурой +10,1 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в средней полосе России ожидается новая волна тепла.