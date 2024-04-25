Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед российскими гражданами, для него это личная тема.

Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Как отметила политик, решение социальных вопросов является приоритетом для российских властей. Она уточнила, что особый акцент делается на оказании поддержки семьям с детьми.

«И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что российский лидер лично отслеживает все процессы, связанные с оказанием поддержки семьям с детьми.

Ранее Владимир Путин поручил как можно быстрее организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов.