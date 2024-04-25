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Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед российскими гражданами, для него это личная тема.
Матвиенко: Путин следит за выполнением соцобязательств, для него это личная тема
  • globallookpress.com

Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Как отметила политик, решение социальных вопросов является приоритетом для российских властей. Она уточнила, что особый акцент делается на оказании поддержки семьям с детьми. 

«И знаете, президент занимается всеми вопросами, но вот эта тема, она его личная. И он следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед нашим населением», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что российский лидер лично отслеживает все процессы, связанные с оказанием поддержки семьям с детьми.

Ранее Владимир Путин поручил как можно быстрее организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов.

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