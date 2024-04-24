Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов

Президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов.

«Там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее», — сказал он.

Глава государства попросил вице-премьера России Татьяну Голикову проработать этот вопрос с коллегами в регионах.

Она заявила, что в Краснодарском крае и Евпатории подготовлено 25 тыс. мест.

Путин также отметил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.