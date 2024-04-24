RT в Telegram
Подпишись

Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов.
Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов
  • globallookpress.com

«Там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее», — сказал он.

Глава государства попросил вице-премьера России Татьяну Голикову проработать этот вопрос с коллегами в регионах.

Она заявила, что в Краснодарском крае и Евпатории подготовлено 25 тыс. мест.

Путин также отметил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить