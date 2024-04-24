Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов
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«Там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее», — сказал он.
Глава государства попросил вице-премьера России Татьяну Голикову проработать этот вопрос с коллегами в регионах.
Она заявила, что в Краснодарском крае и Евпатории подготовлено 25 тыс. мест.
Путин также отметил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.