RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко призвала помочь возвращаться россиянам, не выступавшим против страны

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно создавать условия для возвращения россиян, которые не выступали против России.
Матвиенко призвала помочь возвращаться россиянам, не выступавшим против страны
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, люди могли уехать за рубеж по деловым, научным связям, в поисках более счастливой жизни, по семейным, бытовым обстоятельствам и они остаются гражданами России.

«Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны», — подчеркнула Матвиенко.

В то же время она отметила, что есть люди, которые в самый трудный момент для страны не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну и желать ей поражения.

Их необходимо привлечь к ответственности, если они вернутся, добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, уехавшие из страны и начавшие поддерживать врагов, не будут хорошо приняты на Родине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить