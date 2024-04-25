Матвиенко призвала помочь возвращаться россиянам, не выступавшим против страны
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, люди могли уехать за рубеж по деловым, научным связям, в поисках более счастливой жизни, по семейным, бытовым обстоятельствам и они остаются гражданами России.
«Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны», — подчеркнула Матвиенко.
В то же время она отметила, что есть люди, которые в самый трудный момент для страны не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну и желать ей поражения.
Их необходимо привлечь к ответственности, если они вернутся, добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, уехавшие из страны и начавшие поддерживать врагов, не будут хорошо приняты на Родине.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.