Матвиенко призвала помочь возвращаться россиянам, не выступавшим против страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нужно создавать условия для возвращения россиян, которые не выступали против России.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, люди могли уехать за рубеж по деловым, научным связям, в поисках более счастливой жизни, по семейным, бытовым обстоятельствам и они остаются гражданами России.

«Надо создать условия для их возвращения, если, конечно, они не выступали против своей страны», — подчеркнула Матвиенко.

В то же время она отметила, что есть люди, которые в самый трудный момент для страны не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну и желать ей поражения.

Их необходимо привлечь к ответственности, если они вернутся, добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, уехавшие из страны и начавшие поддерживать врагов, не будут хорошо приняты на Родине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал мерзавцами россиян-релокантов, которые поддерживают ВСУ и ведут из-за рубежа кампанию против своей Родины.