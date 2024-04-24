Специалист Гринин предупредил о мошенниках в преддверии майских праздников

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил о мошенниках в преддверии майских праздников.

«Могут быть попытки мошенничества в отношении пенсионеров. Сейчас праздник, вам положены выплаты, зайдите туда-то, перейдите по ссылке», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также могут быть рассылки с сообщениями о путёвках по «выгодным ценам». Ещё одна схема — поддельные сайты по продаже билетов.

Гринин советует не переходить по ссылкам из непонятных источников.

«Желательно их игнорировать. Потому что ссылка может не только вести на фишинговый сайт, где вы сами введёте свои данные. Но и быть активной ссылкой-ловушкой, где отработают так называемые скрипты», — пояснил он.

Ранее куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова посоветовала в целях безопасности воздержаться от установки непроверенных банковских приложений.