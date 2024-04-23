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В ОНФ посоветовали не устанавливать сомнительные банковские приложения

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Куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова посоветовала в целях безопасности воздержаться от установки непроверенных банковских приложений.
В ОНФ посоветовали не устанавливать сомнительные банковские приложения
  • Gettyimages.ru

Посредством фейкового банковского приложения мошенники выясняют пароль и личные данные пользователя, после чего заходят в настоящее банковское приложение и крадут денежные средства, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, поддельное приложение может занести вирусы в другие приложения, установленные в телефоне, предупредила Храпунова.

По её словам, перед установкой обновлений обязательно нужно перепроверить информацию на официальных ресурсах банка.

Если же фейковое приложение уже установлено, его нужно срочно удалить с телефона, заключила эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.

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