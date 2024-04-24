RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Борисов посоветовал пореже оставлять машину на солнце

Короткая ссылка
Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов заявил, что из-за длительного нахождения автомобиля на солнце срок службы лакокрасочного покрытия может сократиться.
Автоэксперт Борисов посоветовал пореже оставлять машину на солнце
  • Gettyimages.ru
  • © Sergio Caballero

«Частая парковка автомобиля под лучами солнца может негативно повлиять на срок службы лакокрасочного покрытия. Насколько сильно — зависит от ряда факторов. Например, от интенсивности и продолжительности воздействия солнечного света и состояния самого лакокрасочного покрытия», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, желательно парковать машину в тени или в гараже, когда есть такая возможность.

Также рекомендуется регулярно мыть кузов, чтобы удалить грязь и защитить краску.

Ранее собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев рассказал об опасности езды на спущенных шинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить