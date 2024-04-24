Автоэксперт Борисов посоветовал пореже оставлять машину на солнце

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов заявил, что из-за длительного нахождения автомобиля на солнце срок службы лакокрасочного покрытия может сократиться.

«Частая парковка автомобиля под лучами солнца может негативно повлиять на срок службы лакокрасочного покрытия. Насколько сильно — зависит от ряда факторов. Например, от интенсивности и продолжительности воздействия солнечного света и состояния самого лакокрасочного покрытия», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, желательно парковать машину в тени или в гараже, когда есть такая возможность.

Также рекомендуется регулярно мыть кузов, чтобы удалить грязь и защитить краску.

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