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Развожаев сообщил об учениях ЧФ в районе Северного и Южного молов

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Учения Черноморского флота вновь проводятся в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес в Севастополе.
Развожаев сообщил об учениях ЧФ в районе Северного и Южного молов
  • globallookpress.com
  • © Ulf Mauder/dpa

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал Развожаев в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что манёвры НАТО у границ России увеличивают риски возможных военных инцидентов.

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