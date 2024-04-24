Развожаев сообщил об учениях ЧФ в районе Северного и Южного молов

Учения Черноморского флота вновь проводятся в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес в Севастополе.

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Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал Развожаев в Telegram. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что манёвры НАТО у границ России увеличивают риски возможных военных инцидентов.