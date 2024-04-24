Против москвички возбудили дело из-за фиктивной постановки на учёт иностранцев

В Москве в отношении женщины возбудили уголовное дело из-за фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

По данным следствия, 51-летняя женщина предоставила в МФЦ документы о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту своего проживания.

«Фактически данные иностранные граждане не проживали по месту регистрации», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.