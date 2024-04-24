RT в Telegram
Подпишись

В Биробиджане женщина отдала мошенникам около 12 млн рублей

Короткая ссылка
Жительница Биробиджана отдала мошенникам около 12 млн рублей, сообщает управление МВД по Еврейской автономной области.
В Биробиджане женщина отдала мошенникам около 12 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Отмечается, что мошенники в ходе телефонного разговора сообщили женщине, что от её имени на счёт ВСУ поступило 1,2 млн рублей, и призвали перевести средства на другой счёт. 

«В марте пострадавшей вновь позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что её персональные данные известны злоумышленникам и они оформили на её имя кредиты на крупную сумму... Женщина, опасаясь последствий, взяла в шести различных банках города займы и перевела. В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал о мошенниках, выдающих себя за работников фондов ОМС и призывающих граждан заменить свой полис ОМС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить