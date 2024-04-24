В Биробиджане женщина отдала мошенникам около 12 млн рублей

Жительница Биробиджана отдала мошенникам около 12 млн рублей, сообщает управление МВД по Еврейской автономной области.

Отмечается, что мошенники в ходе телефонного разговора сообщили женщине, что от её имени на счёт ВСУ поступило 1,2 млн рублей, и призвали перевести средства на другой счёт.

«В марте пострадавшей вновь позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что её персональные данные известны злоумышленникам и они оформили на её имя кредиты на крупную сумму... Женщина, опасаясь последствий, взяла в шести различных банках города займы и перевела. В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал о мошенниках, выдающих себя за работников фондов ОМС и призывающих граждан заменить свой полис ОМС.