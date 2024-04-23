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Аналитик Парфентьев предупредил о мошенниках, выдающих себя за страховщиков

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Аналитик РОЦИТ и Лиги безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал о мошенниках, выдающих себя за работников фондов ОМС и призывающих граждан заменить свой полис ОМС.
Аналитик Парфентьев предупредил о мошенниках, выдающих себя за страховщиков
  • РИА Новости

Злоумышленники предлагают скачать приложение Минздрава, которое на самом деле является поддельным и даёт удалённый доступ к телефону и мобильному банку, заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Сегодня уже существуют фейковые «Госуслуги» и целые «созвездия» мошеннических структур для получения доступа к настоящим «Госуслугам», якобы государственные программы по раздаче денег в пандемию или, например, какие-то программы якобы от имени «Газпрома», — сказал Парфентьев.

Как отметил специалист, необходимо всегда перепроверять информацию.

«Не нужно перезванивать по этому же номеру, вы попадёте на мошенника, уточняйте все данные на сайте и позвоните сами», — заключил аналитик.

Ранее куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заёмщиков» Алла Храпунова посоветовала в целях безопасности воздержаться от установки непроверенных банковских приложений.

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