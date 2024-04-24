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Начался приём заявок на конкурс лекторов от общества «Знание»

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Открыт приём заявок на конкурс лекторов от общества «Знание». Участники профильной смены смогут попасть в региональные команды и выступить на просветительских мероприятиях.
Начался приём заявок на конкурс лекторов от общества «Знание»
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт общества.

Подать заявку могут россияне от 14 лет с 24 апреля до 30 июня (школьники — до 3 июня). Основной отбор начнётся с обучающего курса. Региональный этап состоится в августе — ноябре.

«За три сезона «Лига Лекторов» показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий», — заявил гендиректор общества Максим Древаль.

По его словам, лидеры общего зачёта примут участие в финале в Москве в 2025 году.

Ранее сообщалось, что единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» посетили 35 тыс. человек.

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