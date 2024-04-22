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Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» посетили 35 тысяч человек

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В Министерстве образования Московской области рассказали о 35 тыс. человек, посетивших день открытых дверей проекта «Профессионалитет».
Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» посетили 35 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На мероприятии на базе 44 колледжей и техникумов представили 14 кластеров «Профессионалитета».

Интерактивные экскурсии и профессиональные пробы прошли учащиеся из более 880 школ.

Руководители образовательных организаций и потенциальных работодателей провели встречи с родителями школьников.

Ранее сообщалось, что школьники из Подмосковья победили на Всероссийской олимпиаде по русскому языку.

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