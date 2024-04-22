Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет» посетили 35 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На мероприятии на базе 44 колледжей и техникумов представили 14 кластеров «Профессионалитета».
Интерактивные экскурсии и профессиональные пробы прошли учащиеся из более 880 школ.
Руководители образовательных организаций и потенциальных работодателей провели встречи с родителями школьников.
Ранее сообщалось, что школьники из Подмосковья победили на Всероссийской олимпиаде по русскому языку.