В МЧС рассказали о статистике происшествий на воде в майские праздники
- РИА Новости
«Если мы берём декаду майскую — первые 10 дней, — то в разные годы, в зависимости от погодных условий, они на это влияют очень сильно, количество происшествий за последние три года колебалось от 74 до 119, а гибель людей составляла от 72 человек до 106», — заявил он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Как отметил Печенин, если говорить о периоде с начала 2024 года, то всего на водных объектах произошло 445 происшествий, в которых погибли 217 человек.
Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.