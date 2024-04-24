В МЧС рассказали о статистике происшествий на воде в майские праздники

Начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Андрей Печенин рассказал о статистике происшествий на воде в майские праздники.

«Если мы берём декаду майскую — первые 10 дней, — то в разные годы, в зависимости от погодных условий, они на это влияют очень сильно, количество происшествий за последние три года колебалось от 74 до 119, а гибель людей составляла от 72 человек до 106», — заявил он на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Как отметил Печенин, если говорить о периоде с начала 2024 года, то всего на водных объектах произошло 445 происшествий, в которых погибли 217 человек.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.