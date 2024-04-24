Пик паводка в двух районах Тюменской области ожидается с 26 апреля по 1 мая

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пик паводка в двух населённых пунктах Упоровского района и городе Ялуторовске ожидается с 26 апреля по 1 мая.

Об этом он сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.

Моор рассказал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино в течение суток повысился на 73 см.

«Максимальный уровень половодья на этом населённом пункте мы ожидаем 26 апреля, далее райцентр Упорово — 28 апреля, и город Ялуторовск — пик ждём 1 мая», — сказал он.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.