Пик паводка в двух районах Тюменской области ожидается с 26 апреля по 1 мая
- РИА Новости
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Об этом он сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.
Моор рассказал, что уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино в течение суток повысился на 73 см.
«Максимальный уровень половодья на этом населённом пункте мы ожидаем 26 апреля, далее райцентр Упорово — 28 апреля, и город Ялуторовск — пик ждём 1 мая», — сказал он.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.