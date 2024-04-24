Командир ВСУ заочно получил 18 лет за приказ бомбить нефтебазу под Брянском
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Заочно осуждён командир ВСУ, отдавший приказ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области», — говорится в сообщении.
Булацика признали виновным в совершении террористического акта.
Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Грузии Эрекле Амиранашвили, воевавшему в составе «Грузинского национального легиона».