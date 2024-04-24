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Командир ВСУ заочно получил 18 лет за приказ бомбить нефтебазу под Брянском

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Суд заочно приговорил командира Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика к 18 годам колонии за приказ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области.
Командир ВСУ заочно получил 18 лет за приказ бомбить нефтебазу под Брянском
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Заочно осуждён командир ВСУ, отдавший приказ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области», — говорится в сообщении.

Булацика признали виновным в совершении террористического акта.

Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Грузии Эрекле Амиранашвили, воевавшему в составе «Грузинского национального легиона».

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