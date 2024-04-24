Командир ВСУ заочно получил 18 лет за приказ бомбить нефтебазу под Брянском

Суд заочно приговорил командира Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика к 18 годам колонии за приказ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России. «Заочно осуждён командир ВСУ, отдавший приказ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области», — говорится в сообщении. Булацика признали виновным в совершении террористического акта. Ранее стало известно, что Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Грузии Эрекле Амиранашвили, воевавшему в составе «Грузинского национального легиона».