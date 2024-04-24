Специалист Казённов назвал креативность важным навыком для айтишника

Руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казённов выразил мнение, что для начинающего ИТ-специалиста важнейшими навыками являются креативность и стремление к развитию.

Помимо специализированных умений, для айтишника важны и другие качества: обучаемость, коммуникабельность, структурное мышление и умение мыслить нестандартно, поделился специалист в беседе с РИАМО.

«При этом креативность — фундаментальный навык для ИТ-специалиста. Это качество особенно важно при столкновении с нетиповой задачей: креативность помогает найти нужную стратегию её решения», — отметил Казённов.

Ранее исследование показало рост спроса на ИТ-специалистов в Калининградской области.