Путин: наиболее сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области
- globallookpress.com
Об этом глава государства сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.
«Сейчас наиболее сложная ситуация остаётся в Оренбургской области», — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что ряд населённых пунктов региона до сих пор подтоплены, а уровень воды снижается медленно.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.