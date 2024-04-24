Путин: наиболее сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин заявил, что к настоящему моменту наиболее сложная ситуация с паводками остаётся в Оренбургской области.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.

«Сейчас наиболее сложная ситуация остаётся в Оренбургской области», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что ряд населённых пунктов региона до сих пор подтоплены, а уровень воды снижается медленно.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.