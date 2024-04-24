СК нашёл машину, на которой скрылись напавшие на наряд в Карачаево-Черкесии
- РИА Новости
Об этом в Telegram сообщает СУ СК России по региону.
Отмечается, что после проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в регионе установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места преступления.
Следователи регионального управления СК провели осмотр машины и её изъятие.
Ранее пятеро подозреваемых в обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли двое полицейских и один получил тяжёлые ранения, были объявлены в розыск.
Двое из пяти напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.