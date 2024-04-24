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СК нашёл машину, на которой скрылись напавшие на наряд в Карачаево-Черкесии

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Следователи нашли автомобиль напавших на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии.
СК нашёл машину, на которой скрылись напавшие на наряд в Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

Об этом в Telegram сообщает СУ СК России по региону.

Отмечается, что после проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в регионе установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места преступления.

Следователи регионального управления СК провели осмотр машины и её изъятие.

Ранее пятеро подозреваемых в обстреле наряда ППС в Карачаево-Черкесии, в результате которого погибли двое полицейских и один получил тяжёлые ранения, были объявлены в розыск.

Двое из пяти напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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