RT: двое из пяти напавших на полицейских в КЧР включены в список террористов

Двое из пяти напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Речь идёт о 35-летнем уроженце Краснодарского края Владимире Аверьянове и 35-летнем Руслане Семёнове из Ставропольского края.

По данным источника RT, Аверьянов ранее проживал в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Какое-то время работал в Москве в фирме по подбору персонала. В 2011 году привлекался по административной статье за неповиновение сотруднику ФСБ.

22 апреля в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пятеро подозреваемых в обстреле наряда ППС объявлены в розыск.