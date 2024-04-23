RT: двое из пяти напавших на полицейских в КЧР включены в список террористов
Речь идёт о 35-летнем уроженце Краснодарского края Владимире Аверьянове и 35-летнем Руслане Семёнове из Ставропольского края.
По данным источника RT, Аверьянов ранее проживал в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Какое-то время работал в Москве в фирме по подбору персонала. В 2011 году привлекался по административной статье за неповиновение сотруднику ФСБ.
22 апреля в Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пятеро подозреваемых в обстреле наряда ППС объявлены в розыск.