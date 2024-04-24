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Кабмин России поддержал ужесточение наказания за диверсионные преступления

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Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв заявил, что российское правительство поддержало ужесточение наказания за диверсионные преступления.
Кабмин России поддержал ужесточение наказания за диверсионные преступления
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет... До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281—281.3 УК России)», — говорится в его заявлении.

Вместе с этим предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды — наказание по ч. 2 ст. 167 УК России до 5 лет лишения свободы.

«Эти поправки важны... Правительство их поддержало. Внесём в ближайшее время», — добавил он.

Ранее в Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе.

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