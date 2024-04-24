Кабмин России поддержал ужесточение наказания за диверсионные преступления
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет... До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281—281.3 УК России)», — говорится в его заявлении.
Вместе с этим предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды — наказание по ч. 2 ст. 167 УК России до 5 лет лишения свободы.
«Эти поправки важны... Правительство их поддержало. Внесём в ближайшее время», — добавил он.
Ранее в Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе.