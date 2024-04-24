Кабмин России поддержал ужесточение наказания за диверсионные преступления

Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарёв заявил, что российское правительство поддержало ужесточение наказания за диверсионные преступления.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет... До 35 лет лишения свободы (вместо 30 лет, как предусмотрено сейчас) предлагается увеличить ответственность по диверсионным преступлениям (ст. 281—281.3 УК России)», — говорится в его заявлении.

Вместе с этим предлагается усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды — наказание по ч. 2 ст. 167 УК России до 5 лет лишения свободы.



«Эти поправки важны... Правительство их поддержало. Внесём в ближайшее время», — добавил он.

Ранее в Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе.