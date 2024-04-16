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В Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

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В Кузбассе задержали диверсанта, причастного к подготовке поджогов релейных шкафов на железной дороге.
В Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.

Как передаёт РИА Новости, 28-летний подозреваемый установил контакт с неизвестными лицами, находящимися на Украине. По их заданию за денежное вознаграждение он готовил поджоги релейных шкафов, расположенных на участке Транссибирской железнодорожной магистрали.

Мужчина задержан и находится в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело.

12 апреля официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак заявила, что в Омске был выявлен подросток, призывавший совершать теракты за деньги.

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