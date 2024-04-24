В Красноярске женщина привязала алабая к машине и протащила по асфальту

Жительница Красноярска привязала к машине больную собаку и заставила ее бежать за автомобилем.

Как указывает МВД по Красноярскому краю в Telegram, во время опроса женщина заявила, что хотела отвезти собаку в ветклинику из-за повреждённого сустава в ноге.

По её словам, животное не смогло запрыгнуть в багажник и она не придумала ничего лучше, чем прицепить поводок к автомобилю. Она хотела доехать до внука, чтобы он помог погрузить пса в машину.

«Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала автомобиль и повела собаку пешком», — отмечается в заявлении.

По факту инцидента проводится проверка, в том числе на нарушения ПДД.

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