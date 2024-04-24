Краснов: провокаторы шлют инструкции, как отобрать оружие у военных и полиции
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Об этом Краснов сказал во время отчёта в Совете Федерации России.
По его словам, провокаторы активно используют социальные сети, где распространяют радикальную идеологию и ложную информацию.
«Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъёму оружия у сотрудников полиции и военных», — цитирует его РИА Новости.
Краснов добавил, что в прошлом году в Роскомнадзор было направлено более 1 тыс. обращений с требованием удалить с сайтов противоправную информацию.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.