Генеральный прокурор России Игорь Краснов предупредил о провокаторах, которые рассылают гражданам инструкции по отъёму оружия у сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Об этом Краснов сказал во время отчёта в Совете Федерации России.

По его словам, провокаторы активно используют социальные сети, где распространяют радикальную идеологию и ложную информацию.

«Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъёму оружия у сотрудников полиции и военных», — цитирует его РИА Новости.

Краснов добавил, что в прошлом году в Роскомнадзор было направлено более 1 тыс. обращений с требованием удалить с сайтов противоправную информацию.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.