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Краснов: провокаторы шлют инструкции, как отобрать оружие у военных и полиции

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов предупредил о провокаторах, которые рассылают гражданам инструкции по отъёму оружия у сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Краснов: провокаторы шлют инструкции, как отобрать оружие у военных и полиции
  • globallookpress.com

Об этом Краснов сказал во время отчёта в Совете Федерации России.

По его словам, провокаторы активно используют социальные сети, где распространяют радикальную идеологию и ложную информацию. 

«Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъёму оружия у сотрудников полиции и военных», — цитирует его РИА Новости.

Краснов добавил, что в прошлом году в Роскомнадзор было направлено более 1 тыс. обращений с требованием удалить с сайтов противоправную информацию. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую многомиллиардную помощь для реализации масштабной провокации против России.

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