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Продажи фастфуда в России выросли на 14% в I квартале

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Оборот точек фастфуда в России вырос на 14% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Продажи фастфуда в России выросли на 14% в I квартале
  • Gettyimages.ru

Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В этом году средняя цена фастфуда в России составила 469 рублей (+9% за год). Число покупок выросло на 6% в годовом выражении.

Продажи в заведениях общественного питания за год увеличились на 12%, средний чек достиг 986 рублей (+7% за год), а число посещений таких заведений выросло на 5%.

В 2023 году оборот заведений общепита показал рост на 25% к 2022 году, а точек фастфуда — на 22%.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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