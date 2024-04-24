Песков анонсировал большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня, 24 апреля, президент России Владимир Путин проведёт большое совещание по ликвидации последствий паводков.

«Сегодня у президента много непубличных встреч. Главное, сегодня в середине дня президент проведёт большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации», — сказал он.

Песков уточнил, что речь пойдёт об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Он добавил, что в совещании примут участие все профильные руководители правительства, руководство администрации, главы регионов.

«Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом ещё будут главы муниципальных районов и образований... где сейчас продолжают принимать усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений», — добавил Песков.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.