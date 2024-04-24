Возникшие на фоне атаки БПЛА под Смоленском пожары локализованы

Пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил, что, по уточнённой информации, в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет.

В четырёх регионах России в ночь на 24 апреля были предотвращены воздушные атаки со стороны ВСУ. Так, над территориями Белгородской, Воронежской, Смоленской и Курской областей в общей сложности сбито восемь беспилотников.