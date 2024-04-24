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Таможенники изъяли 19 редких попугаев в подмосковном аэропорту Жуковский

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В аэропорту Жуковский в Московской области при проверке авиагруза из Киргизии таможенники обнаружили 19 редких попугаев, находящихся под угрозой исчезновения.
Таможенники изъяли 19 редких попугаев в подмосковном аэропорту Жуковский
  • © customs.gov.ru

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

В документах были указаны несколько сотен попугаев — волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Однако при досмотре клеток с птицами обнаружилось, что среди них есть неучтённые редкие особи — четыре пёстрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев (новозеландских какариков).

Эти виды находятся под угрозой исчезновения, для перевозки их через границу ЕАЭС нужно разрешение Росприроднадзора.

Получатель груза 63-летний москвич-зоолог уже находится под следствием по делу о незаконном ввозе птиц в 2023 году. Теперь против него возбуждено ещё одно дело.

Ранее в Приморском крае пограничники задержали рыболовное судно, на борту которого находилось более 500 кг нелегально добытого краба на общую сумму 13 млн рублей.

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