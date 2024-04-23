В Приморье задержано судно с нелегально добытым крабом на 13 млн рублей

В Приморском крае пограничники задержали рыболовное судно, на борту которого находилось более 500 кг нелегально добытого краба на общую сумму 13 млн рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности России по региону.

«Вблизи мыса Стрелок Уссурийского залива задержано российское маломерное судно, на борту которого находилось более полтонны краба различного вида», — говорится в релизе.

По данным ведомства, рыбаки не смогли предоставить пограничникам документов, которые подтвердили бы законность происхождения морепродуктов.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Ранее стало известно, что в Амурской области пресекли контрабанду партии трепанга.