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Бастрыкин поручил завести дела по факту наездов на детей самокатов в Магнитогорске

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовные дела по факту получения травм двумя детьми после инцидентов с электросамокатами в Магнитогорске Челябинской области.
Бастрыкин поручил завести дела по факту наездов на детей самокатов в Магнитогорске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, ДТП с участием самокатчиков и несовершеннолетних детей произошли в апреле 2024 года.

Детям потребовалась медицинская помощь.

Один из водителей электросамоката скрылся с места происшествия.

«И. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — добавили в пресс-службе СК.

Ранее Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге, в котором самокатчица сбила женщину с пятилетней девочкой и скрылась с места происшествия.

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