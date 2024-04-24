Бастрыкин поручил завести дела по факту наездов на детей самокатов в Магнитогорске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, ДТП с участием самокатчиков и несовершеннолетних детей произошли в апреле 2024 года.
Детям потребовалась медицинская помощь.
Один из водителей электросамоката скрылся с места происшествия.
«И. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — добавили в пресс-службе СК.
Ранее Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге, в котором самокатчица сбила женщину с пятилетней девочкой и скрылась с места происшествия.