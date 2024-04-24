Дело об оправдании терроризма против Беркович и Петрийчук поступило в суд

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело об оправдании терроризма в отношении режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Об этом РИА Новости рассказали в суде.

«Дело в отношении Беркович и Петрийчук поступило в суд 23 апреля», — заявил собеседник.

Следствие указывает, что Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором есть признаки оправдания и пропаганды терроризма. При этом Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу и публично демонстрировали её.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук было направлено в суд.