Дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук направлено в суд
- РИА Новости
Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.
Фигуранты обвиняются по статье «Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма».
По версии следствия, Петрийчук подготовила, а позже вместе с Беркович поставила театральную пьесу «Финист ясный сокол», в которой эксперты обнаружили признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности.
«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — пишет пресс-служба.
Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.