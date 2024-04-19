Дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук направлено в суд

Уголовное дело в отношении режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук направлено в военный суд.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фигуранты обвиняются по статье «Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма».

По версии следствия, Петрийчук подготовила, а позже вместе с Беркович поставила театральную пьесу «Финист ясный сокол», в которой эксперты обнаружили признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — пишет пресс-служба.

Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.