RT в Telegram
Подпишись

Дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук направлено в суд

Короткая ссылка
Уголовное дело в отношении режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук направлено в военный суд.
Дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук направлено в суд
  • РИА Новости

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фигуранты обвиняются по статье «Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма».

По версии следствия, Петрийчук подготовила, а позже вместе с Беркович поставила театральную пьесу «Финист ясный сокол», в которой эксперты обнаружили признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — пишет пресс-служба.

Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить