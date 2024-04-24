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Собянин рассказал о программе «Академия инноваторов»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об акселерационной программе поддержки начинающих предпринимателей «Академия инноваторов».
Собянин рассказал о программе «Академия инноваторов»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Она включает экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов, а также предоставляет доступ к заказчикам и инвесторам», — сказал Собянин.

Он также отметил, что данная программа работает с 2021 года. Самые популярные направления проектов — ИТ, машиностроение и приборостроение, нейронные сети для оптимизации бизнес-процессов и высокотехнологичная медицина.

«По итогам второго потока участники «Академии инноваторов» создали 45 новых стартапов, заключили крупные сделки на 35 млн рублей и суммарно привлекли 60 млн рублей инвестиций», — добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что «Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую образовательную программу под названием «Новые производственные технологии».

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