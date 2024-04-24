Более половины россиян готовы к регулярным переработкам

Более половины (58%) россиян, принявших участие в новом исследовании, выразили готовность работать сверхурочно ради карьерного роста.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Для большинства (73%) карьера занимает одно из основных мест в жизни. 58% респондентов готовы к сверхурочной работе ради повышения, а дополнительные задачи рассматривают как инвестицию в своё будущее.

Четвертая часть опрошенных (23%) нейтрально относятся к ненормированному графику, но не готовы к постоянным переработкам.

Против переработок высказались 17% респондентов. Такие сотрудники готовы работать, строго придерживаясь установленного графика.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.