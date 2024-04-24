Проректор Шимановская перечислила льготы для поступающих в вузы

Проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская рассказала о льготах, предоставляемых поступающим в вузы в 2024 году.

Приём на места отдельной квоты имеют Герои России, лица, награждённые тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по словам специалиста, льготами обладают дети участников боевых действий за пределами России.

«На практике это означает, что абитуриенты принимаются в вуз без вступительных экзаменов. Исключение составляют только творческие конкурсы или иные испытания профессиональной направленности», — заключила Шимановская.

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