Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram регионального УГИБДД.
«24 апреля в 04:20 мск на 300-м км автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань — Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в результате ДТП водитель рейсового автобуса скончался в больнице. При этом 12 человек, которые находились в автобусе, а также водитель грузового автомобиля получили телесные повреждения.
Ранее суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели подростка в результате ДТП.