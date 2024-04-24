Один человек погиб и 13 пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области

Один человек погиб и ещё 13 пострадали в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом в Рязанской области.

Об этом говорится в Telegram регионального УГИБДД.

«24 апреля в 04:20 мск на 300-м км автодороги федерального значения Р-22 «Каспий» Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань — Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в результате ДТП водитель рейсового автобуса скончался в больнице. При этом 12 человек, которые находились в автобусе, а также водитель грузового автомобиля получили телесные повреждения.

Ранее суд Можги (Удмуртия) признал виновным 33-летнего местного жителя в гибели подростка в результате ДТП.