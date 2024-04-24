Бастрыкину доложат об избиении подростками двух школьников в Нижневартовске
- AP
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СКР.
После того как в СМИ попала информация об инциденте, СУ СК России по ХМАО начало проверку.
«Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе.
Уже известно, что подростки, объединившись в группу, избивали детей и вымогали у них деньги.
Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с травлей, которой с 2022 года подвергался подросток в одной из школ Тобольска Тюменской области.