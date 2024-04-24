Бастрыкину доложат об избиении подростками двух школьников в Нижневартовске

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами дела об избиении группой спортсменов-подростков двух школьников в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СКР.

После того как в СМИ попала информация об инциденте, СУ СК России по ХМАО начало проверку.

«Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе.

Уже известно, что подростки, объединившись в группу, избивали детей и вымогали у них деньги.

Ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с травлей, которой с 2022 года подвергался подросток в одной из школ Тобольска Тюменской области.