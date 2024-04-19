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Бастрыкину доложат по делу об издевательствах над подростком в Тобольске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с травлей, которой с 2022 года подвергался подросток в одной из школ Тобольска Тюменской области.
Бастрыкину доложат по делу об издевательствах над подростком в Тобольске
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК России.

Отмечается, что 15-летний юноша «неоднократно подвергался избиению, травле и совершению других противоправных действий со стороны сверстников». Из-за издевательств мать мальчика вынуждена была перевести его на домашнее обучение.

Региональное управление СК уже проводило процессуальную проверку, однако уголовное дело не было возбуждено по причине того, что фигуранты не достигли возраста уголовной ответственности.

«Кроме того, по поступившему обращению о халатности работников образовательного учреждения начата процессуальная проверка», — уточнили в ведомстве.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, в ходе которого школьника из Каменска-Уральского избили в автобусе.

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