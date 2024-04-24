Гидрометцентр Оренбургской области сообщил о снижении уровня воды в реках региона
- РИА Новости
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«По данным оренбургского гидрометцентра, на реках области наблюдается понижение уровней воды, за сутки 2-77 см. Уровень воды в Ириклинском водохранилище ниже нормального подпорного уровня на 0,18 м», — говорится в заявлении.
Уточняется, что отметки «неблагоприятные метеорологические явления» наблюдаются на реках Урал у Орска и Оренбурга, реке Кумак у Новоорска.
«Опасная отметка сохраняется на реке Урал у посёлка Илек», — добавляется в заявлении.
Ранее Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарный груз с 13 т питьевой бутилированной воды.