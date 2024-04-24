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Гидрометцентр Оренбургской области сообщил о снижении уровня воды в реках региона

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Гидрометцентр департамента пожарной безопасности Оренбургской области заявил, что уровень воды в реках региона снизился от 2 см до 77 см в разных местах.
Гидрометцентр Оренбургской области сообщил о снижении уровня воды в реках региона
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«По данным оренбургского гидрометцентра, на реках области наблюдается понижение уровней воды, за сутки 2-77 см. Уровень воды в Ириклинском водохранилище ниже нормального подпорного уровня на 0,18 м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что отметки «неблагоприятные метеорологические явления» наблюдаются на реках Урал у Орска и Оренбурга, реке Кумак у Новоорска.

«Опасная отметка сохраняется на реке Урал у посёлка Илек», — добавляется в заявлении.

Ранее Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарный груз с 13 т питьевой бутилированной воды.

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