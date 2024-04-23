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Прикамье отправило в Оренбуржье 13 тонн питьевой воды

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Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область гуманитарный груз с 13 т питьевой бутилированной воды.
Прикамье отправило в Оренбуржье 13 тонн питьевой воды
  • РИА Новости

Его собрали усилиями краевого Министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт краевого Минтербезопасности.

Груз отправили 22 апреля. Ожидается, что он прибудет к месту назначения 24 числа.

В формировании груза приняли участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные производители питьевой воды. Транспорт обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки».

Накануне глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пик паводка в Оренбургской области пройден, на гидропостах наблюдается снижение уровней воды.

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