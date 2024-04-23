В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития

Стрелявших в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга подростков задержали.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«По подозрению в совершении преступления был задержан 16-летний учащийся девятого класса школы... Спустя час... задержан ещё один причастный к данному инциденту, 14-летний восьмиклассник», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором житель Свердловской области насмерть сбил 13-летнюю девочку.