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В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития

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Стрелявших в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга подростков задержали.
В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«По подозрению в совершении преступления был задержан 16-летний учащийся девятого класса школы... Спустя час... задержан ещё один причастный к данному инциденту, 14-летний восьмиклассник», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором житель Свердловской области насмерть сбил 13-летнюю девочку.

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